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„Beogradski pobednik“ pripao Jovanu Popoviću i Aleksandri Bodrožić
Sport | Inđija
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„Beogradski pobednik“ pripao Jovanu Popoviću i Aleksandri Bodrožić

28. oktobar 2026. godine

Takmičari Karate kluba Železničar iz Inđije ostvarili su zapažene rezultate na velikom međunarodnom bodovnom turniru „Beogradski pobednik”, održanom u Sportskoj hali „Pionir” u Beogradu.

Najuspešniji među predstavnicima inđijskog kluba bio je Jovan Popović, koji je osvojio dve zlatne medalje u borbama. Popović je trijumfovao u kadetskoj konkurenciji, u kategoriji do 57 kilograma, kao i među juniorima, u kategoriji do 61 kilograma. Ovim rezultatom nastavio je niz uspešnih nastupa, nakon što je nedavno ostvario zapažen plasman na Svetskom prvenstvu.

Do najvišeg stepenika pobedničkog postolja stigla je i Aleksandra Bodrožić, koja je osvojila prvo mesto u katama. Ovogodišnja šampionka Balkana iz Istanbula još jednom je potvrdila dobru takmičarsku formu, zabeleživši novi uspeh na međunarodnoj sceni.

Uspešan nastup karatista Železničara upotpunio je Luka Žarković, osvajanjem srebrne medalje u borbama, u kadetskoj kategoriji do 63 kilograma.

Sa tri zlatne i jednom srebrnom medaljom, predstavnici inđijskog kluba završili su učešće na „Beogradskom pobedniku”, nastavivši seriju dobrih rezultata na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

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