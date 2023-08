Obrazovanje ključno za izlazak iz začaranog kruga

Drugi put za redom u okviru Кulturnog leta u Rumi održano je Romsko veče. Romska pesma i igra prikazana publici pred koncert Vesne Zmijanac bile su i prilika da se napravi osvrt na lokalnu politiku usmerenu ka poboljšanju položaja i kvaliteta života romske nacionalne zajednice u rumskoj opštini. S tim u vezi akcenat je stavljen i na Lokalni akcioni plan za Rome koji je u pripremi i za koji je Opština Ruma konkurisala kod Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku.

-Opština Ruma se vrlo odgovorno ophodi prema pripadnicima romske nacionalne zajednice, s obzirom na to da u našoj opštini imamo oko 2.000 Roma. Za to izdvajamo budžetska sredstva kojima raspolažemo, posebno za socijalne programe i drugo. Predstavnici romske nacionalne zajednice su i te kako uključeni u društvene tokove, a poznato je i da stipendiramo srednjoškolce. Pristupili smo i izradi novog Lokalnog akcionog plana za Rome, s obzirom na to da je prethodni istekao. Tim planom ćemo dobiti i nove smernice šta i kako treba da radimo u budućnosti i kako da pripadnici romske nacionalne zajednice budu u boljem položaju u društvu, rekao je Dušan Ljubišić, načelnik Opštinske uprave.

Stanovanje najbolnija tema

Lokalni akcioni plan za Rome, između ostalog, baviće se najbolnijim tačkama, a to su stanovanje i obrazovanje, rekla je Jelena Jovanović, pokrajinska poslanica i pripadnica romske nacionalne zajednice.

-Opština Ruma može da predstavlja identifikacioni model drugim opštinama. Postoje različiti programi koje Opština Ruma realizuje kada je u pitanju opšte poboljšanje položaja Roma, a veliki doprinos je u obrazovanju, samozapošljavanju i zapošljavanju, očuvanju kulture i tradicije što danas vidimo. U budućnosti će se raditi na onome što je veliki problem, a to je naselje Rupe. Opština Ruma je aplicirala na konkursu nadležnog Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, kako bi se izradio nov LAP, gde je upravo akcenat na stanovanju, istakla je Jelena Jovanović.

Sve više Roma u srednjim školama

Veliki pomak učinjen je na polju obrazovanja, jer danas rumske srednje škole pohađa pedesetak mladih Roma, što je veliki napredak u odnosu na prethodne godine.

-Obrazovanje je ono što je ključno i nama kao romskoj zajednici i celom društvu. To je najvažniji put da izađemo iz začaranog kruga bede i siromaštva. Nama kao romskoj nacionalnoj zajednici je bitno da očuvamo naš jezik jer tako čuvamo svoj identitet, kulturu, običaje, dodala je Jelena Jovanović.

Zvanično, prema poslednjem popisu u rumskoj opštini živi 1.700 Roma, dok su stvarni podaci Udruženja Roma Rume da ih je oko 2.500. Najčešće se okupljaju oko pomenutog udruženja koje postoji već 15 godina i Mobilnog tima za Rome koji ih povezuju sa ustanovama i institucijama u cilju integracije, zapošljavanja, uključenosti u obrazovni i zdravstveni sistem.

-Sav naš rad nikako ne bi bio moguć bez podrške Opštine Ruma. Jedan od vidova podrške je i obrazovanje što je za moj narod najbitnije, rekla je Danijela Tadić, koordinatorka Mobilnog tima za Rome Ruma.

Ljiljana Mihajlović, direktorka Pokrajinske kancelarije za inkluziju Roma potvrđuje da su najveći rezultati u poslednje dve decenije baš na polju obrazovanja. Povećava se broj mladih Romkinja koje upisuju visokoškolske ustanove i sve ih je više na javnim funkcijama.

-Ono na čemu moramo u daljem periodu raditi je da iza sebe imamo generaciju visokobrazovanih Roma i Romkinja i da im sada pomognemo da se zaposle i da radimo na zapošljavanju te dece koju smo školovali. Ne stajemo na tome, a tu su i afirmativne mere države za upis u srednje škole, na fakultete, stipendije. A jedna od najvažnijih karika pored koordinatora su i nevladine organizacije prepoznate kao značajni partneri države i lokala jer su u direktnom kontaktu, istakla je Ljiljana Mihajlović.

Alisa Šain, zamenica predsednika Nacionalnog saveta Roma kaže da je Savet podržao romsko veče i generalno rad romskog udruženja sa posebnim akcentom i na to da je važno i da budu upisani u poseban birački spisak.

