  • nedelja, 26. oktobar 2025.
Penzioneri u radnoj akciji
Društvo | Hronika | Stara Pazova | Vesti
0 Komentara

Penzioneri u radnoj akciji

26. oktobar 2025. godine

U slučaju naših najstarijih sugrađana sintagma „lepi jesenji dani“ pokriva i vremenske prilike i životno doba vitalnih i raspoloženih penzionera, koje početkom prošle nedelje zatičemo u radnoj akciji oko prostorija gde se decenijama sastaju i druže, u dnu staropazovačkog Gradskog parka.

Dok koleginice grabuljama i metlama skupljju lišće, Paja Kardelis čisti oluke.

-Paja je pokrenuo, ustvari, ovu akciju kada je odlučio da, dok nije pala kiša, očisti oluke – kaže Vera Šaban, sekretarka Opštinskog udruženja penzionera Stara Pazova. Zajedno s njom travnjak čiste Rajka Slamaj, predsednica Mesnog udruženja penzionera Stara Pazova i članice Ristana Murgaški i Katica Dimitrijević.
Oko uređenja prostora, koji zajednički koriste pomažu Borka Vučkovac, zaposlena u Centru za socijalni rad i domaćica u prostoru za Dnevni borvak odraslih i Mirjana Tijanić, administrativna radnica u Društvu za afirmaciju invalida Feniks, čije su prostorije u susedstvu Doma penzionera. Sve ih je bodrio i podržava kolega penzioner Nikolaj Kolja Javkin koji je kao član Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova učestvovao u oslikavanju murala na objektu Dnevnog boravka, koji Mesno udruženje staropazovačkih penzionera koristi za organizaciju igranki.

U dobrom raspoloženju s velikim elanom ova ekipa je brzo i složno obavila posao.

Branka Topalović

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Zaboravljeni kultni objekti: Od sjaja do očaja
categories_image
U toku pripreme za setvu pšenice u severnoj Mačci
categories_image
Nova cena arende u Staroj Pazovi
categories_image
Stara pečurka zatvorila vrata
categories_image
25 godina Likovnog salona
categories_image
Epidemiološka situacija gripa na teritoriji Sremskog okruga
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Ruma

Čišćenje deponije u Kraljevcima

categories_image

Vesti | Crna hronika

Uhapšen razbojnik

categories_image

Kultura | Vesti | Ruma

Veliki festival malog filma

categories_image

Vesti | Inđija

Inđijski vrtić domaćin Svetosavs...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt