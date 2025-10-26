Penzioneri u radnoj akciji

U slučaju naših najstarijih sugrađana sintagma „lepi jesenji dani“ pokriva i vremenske prilike i životno doba vitalnih i raspoloženih penzionera, koje početkom prošle nedelje zatičemo u radnoj akciji oko prostorija gde se decenijama sastaju i druže, u dnu staropazovačkog Gradskog parka.

Dok koleginice grabuljama i metlama skupljju lišće, Paja Kardelis čisti oluke.

-Paja je pokrenuo, ustvari, ovu akciju kada je odlučio da, dok nije pala kiša, očisti oluke – kaže Vera Šaban, sekretarka Opštinskog udruženja penzionera Stara Pazova. Zajedno s njom travnjak čiste Rajka Slamaj, predsednica Mesnog udruženja penzionera Stara Pazova i članice Ristana Murgaški i Katica Dimitrijević.

Oko uređenja prostora, koji zajednički koriste pomažu Borka Vučkovac, zaposlena u Centru za socijalni rad i domaćica u prostoru za Dnevni borvak odraslih i Mirjana Tijanić, administrativna radnica u Društvu za afirmaciju invalida Feniks, čije su prostorije u susedstvu Doma penzionera. Sve ih je bodrio i podržava kolega penzioner Nikolaj Kolja Javkin koji je kao član Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova učestvovao u oslikavanju murala na objektu Dnevnog boravka, koji Mesno udruženje staropazovačkih penzionera koristi za organizaciju igranki.

U dobrom raspoloženju s velikim elanom ova ekipa je brzo i složno obavila posao.

Branka Topalović

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.