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Zastave dostupne i u mesnim zajednicama
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Zastave dostupne i u mesnim zajednicama

7. septembar 2026. godine

Podela 30.000 državnih zastava svim domaćinstvima na području Sremske Mitrovice, povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, počela je tokom prošle nedelje.

Ova inicijativa, koja je kako navode nadležni potekla od mladih, a koju je lokalna samouprava podržala, prva je u Srbiji, a Mitrovčani se pozivaju da 15. septembra dobijene zastave istaknu u svojim domovima.

Svi oni, koji u trenutku podele nisu bili u prilici da preuzmu svoju zastavu, pozivaju se da posete prostorije svojih mesnih zajednica ili Turistički info centar u Sremskoj Mitrovici, kako bi preuzeli poklon od grada i uključili se u akciju.

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