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Zaplenjena falsifikovana roba na graničnom prelazu Sremska Rača
Vesti | Crna hronika | Sremska Mitrovica
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Zaplenjena falsifikovana roba na graničnom prelazu Sremska Rača

10. septembar 2026. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici policije na graničnom prelazu Sremska Rača pronašli i zaplenili robu zaštićenih robnih marki za koju se sumnja da je falsifikovana.

Tom prilikom, pripadnici Uprave granične policije, u saradnji sa Odeljenjem za suzbijanje privrednog kriminala Službe za suzbijanje kriminala UKP i Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su državljanina Bosne i Hercegovine T. Z. (1972) zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga i nedozvoljena trgovina.

Pripadnici granične policije su, na izlazu iz Srbije, u automobilu kojim je upravljao osumnjičeni pronašli garderobu, parfeme, etikete i ambleme poznatih robnih marki, navodi se u saopštenju i dodaje da je T. Z., uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

Izvor: www.srbija.gov.rs

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