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Kvar na vodovodnoj mreži: Deo Sremske Mitrovice bez vode do 13 časova
Servis | Sremska Mitrovica
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Kvar na vodovodnoj mreži: Deo Sremske Mitrovice bez vode do 13 časova

24. septembar 2026. godine

U toku je hitna intervencija na vodovodnoj mreži u Sremskoj Mitrovici, zbog koje su bez vode ostali potrošači u delu Bulevara Konstantina Velikog (od Crvene česme do Ulice 16. divizije), deo Naselja Nikola Tesla i viši spratovi u svim stambenim naseljima u gradu. Umanjen pritisak je u naseljenom mestu Šašinci.

Ekipa JKP „Vodovod“ je na terenu i radi na sanaciji kvara na glavnom cevovodu prečnika 400 mm. Normalizacija vodosnabdevanja se očekuje oko 13 sati.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri.

Iz JKP „Vodovod“ potrošačima se zahvaljuju na strpljenju i razumevanju.

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