Kvar na vodovodnoj mreži: Deo Sremske Mitrovice bez vode do 13 časova

U toku je hitna intervencija na vodovodnoj mreži u Sremskoj Mitrovici, zbog koje su bez vode ostali potrošači u delu Bulevara Konstantina Velikog (od Crvene česme do Ulice 16. divizije), deo Naselja Nikola Tesla i viši spratovi u svim stambenim naseljima u gradu. Umanjen pritisak je u naseljenom mestu Šašinci.

Ekipa JKP „Vodovod“ je na terenu i radi na sanaciji kvara na glavnom cevovodu prečnika 400 mm. Normalizacija vodosnabdevanja se očekuje oko 13 sati.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri.

Iz JKP „Vodovod“ potrošačima se zahvaljuju na strpljenju i razumevanju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.