  • četvrtak, 24. septembar 2026.
Koncert Jovana i Nade Kolundžije
Kultura | Vesti | Sremska Mitrovica
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Koncert Jovana i Nade Kolundžije

24. septembar 2026. godine

U Galeriji „Lazar Vozarević“ u Sremskoj Mitrovici, 22. septembra održan je koncert violiniste Jovana Kolundžije i pijanistkinje Nade Kolundžije.

Publika je imala priliku da čuje program koji su zajedno izveli Jovan i Nada Kolundžija, a koncert su svojim nastupima upotpunili i gosti — Justina Petrović, Hristina Petrović, Mina Jovanović i Lazar Gligorić.

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