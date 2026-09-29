U Šidu obeležen Svetski dan kontracepcije

Povodom Svetskog dana kontracepcije, koji se obeležava 26. septembra sa ciljem podizanja svesti o značaju informisanja mladih o reproduktivnom zdravlju, kontracepciji i odgovornom donošenju odluka, Polivalentna patronažna služba Doma zdravlja Šid organizovala je edukativna predavanja za učenike srednjih škola.

Predavanja su bila posvećena kontracepciji, zaštiti reproduktivnog zdravlja i odgovornom odnosu prema sopstvenom zdravlju, a učenicima je informacije predstavila Mirjana Davidović, viša ginekološko-akušerska sestra. Edukativni susreti održani su u Gimnaziji „Sava Šumanović“ i Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla“.

Poseban značaj ovakvih predavanja ogleda se u tome što mladima pružaju mogućnost da o temama vezanim za reproduktivno zdravlje razgovaraju otvoreno i dobiju stručne, tačne i razumljive informacije. Razgovor o kontracepciji, pored informisanja o različitim mogućnostima zaštite od neželjene trudnoće, obuhvata i važnost odgovornog odnosa prema sopstvenom zdravlju.

Tokom susreta bilo je reči i o zaštiti od polno prenosivih infekcija, kao i o značaju donošenja odgovornih odluka koje mogu imati dugoročan uticaj na zdravlje i budućnost mladih. Učenici su imali priliku da postavljaju pitanja i kroz neposredan razgovor sa zdravstvenim radnikom razjasne nedoumice koje imaju u vezi sa ovom temom.

Obeležavanje Svetskog dana kontracepcije upravo kroz edukaciju mladih ima za cilj da doprinese njihovom boljem informisanju i razvijanju odgovornog odnosa prema sopstvenom reproduktivnom zdravlju. Iz Doma zdravlja Šid poručuju da su ovakvi susreti važni jer mladima omogućavaju da informacije o zdravlju dobiju iz pouzdanog i stručnog izvora.

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