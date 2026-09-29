Srem Klob-Kob Fest u Šidu: Sedam zemalja regiona, domaće kobasice i dva dana dobre zabave

Šid će 16. i 17. oktobra biti mesto susreta ljubitelja tradicije, domaće gastronomije i dobre zabave. Udruženje „Sremska svinjokolja i Kobasicijada“ Šid organizuje 29. Srem Klob-Kob Fest, koji ove godine donosi posebno bogat program i goste iz čak sedam zemalja regiona.

Manifestacija počinje u petak, 16. oktobra, u Velikoj sali Slovačkog doma, gde će od 17 časova biti održana 3. međunarodna konferencija autohtonih domaćih kobasica Srednje Evrope. Konferencija će okupiti stručnjake, proizvođače i goste iz zemlje i regiona, sa ciljem razmene iskustava, očuvanja tradicionalnih načina proizvodnje i promocije domaćih autohtonih proizvoda.

Centralni deo programa biće održan u subotu, 17. oktobra, u Slovačkom parku. Posetioce očekuju brojni izlagači, bogata gastronomska ponuda, takmičenja, kulturno-umetnički program, muzika i zabava.

Takmičenja, domaći proizvodi i muzika

Subotnji program počinje u 11 časova svečanim otvaranjem manifestacije i takmičenjem u brzoj obradi mesa. Od 11.30 časova na programu je takmičenje u pravljenju svežih kobasica, dok će se od 14 časova učesnici nadmetati u brzom jedenju kobasica.

Proglašenje pobednika i dodela nagrada zakazani su za 15 časova, a od 15.30 časova posetioce očekuje koncert.

Poseban deo manifestacije biće izlagačko-prodajni program, gde će posetioci moći da vide, probaju i kupe različite domaće proizvode – od suhomesnatih proizvoda i sireva, do vina, rakija, slatkih proizvoda i drugih tradicionalnih prerađevina.

Tokom subotnjeg dana biće organizovan i kulturno-umetnički program, koji će dodatno doprineti očuvanju i promociji tradicije, običaja i kulturnog nasleđa.

Program

Petak, 16. oktobar – Velika sala Slovačkog doma

17.00 – 3. međunarodna konferencija autohtonih domaćih kobasica Srednje Evrope

Subota, 17. oktobar – Slovački park

11.00 – Svečano otvaranje i takmičenje u brzoj obradi mesa

11.30 – Takmičenje u pravljenju svežih kobasica

14.00 – Takmičenje u brzom jedenju kobasica

15.00 – Proglašenje pobednika i dodela nagrada

15.30 – Koncert

Ovogodišnji Srem Klob-Kob Fest imaće snažan međunarodni karakter, uz učešće gostiju i takmičara iz sedam zemalja regiona. Organizatori poručuju da će Šid tokom dva festivalska dana biti mesto susreta tradicije, gastronomije, prijateljstva i dobrog druženja.

Prijave

Takmičenje:

063/721-3976

063/556-180

Izlagači:

064/047-1379

Prijave za izlagače svakog dana do 1. oktobra, od 18 do 22 časa.

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