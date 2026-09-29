Srem Klob-Kob Fest u Šidu: Sedam zemalja regiona, domaće kobasice i dva dana dobre zabave

Šid će 16. i 17. oktobra biti mesto susreta ljubitelja tradicije, domaće gastronomije i dobre zabave. Udruženje „Sremska svinjokolja i Kobasicijada“ Šid organizuje 29. Srem Klob-Kob Fest, koji ove godine donosi posebno bogat program i goste iz čak sedam zemalja regiona.
Manifestacija počinje u petak, 16. oktobra, u Velikoj sali Slovačkog doma, gde će od 17 časova biti održana 3. međunarodna konferencija autohtonih domaćih kobasica Srednje Evrope. Konferencija će okupiti stručnjake, proizvođače i goste iz zemlje i regiona, sa ciljem razmene iskustava, očuvanja tradicionalnih načina proizvodnje i promocije domaćih autohtonih proizvoda.
Centralni deo programa biće održan u subotu, 17. oktobra, u Slovačkom parku. Posetioce očekuju brojni izlagači, bogata gastronomska ponuda, takmičenja, kulturno-umetnički program, muzika i zabava.
Takmičenja, domaći proizvodi i muzika
Subotnji program počinje u 11 časova svečanim otvaranjem manifestacije i takmičenjem u brzoj obradi mesa. Od 11.30 časova na programu je takmičenje u pravljenju svežih kobasica, dok će se od 14 časova učesnici nadmetati u brzom jedenju kobasica.
Proglašenje pobednika i dodela nagrada zakazani su za 15 časova, a od 15.30 časova posetioce očekuje koncert.
Poseban deo manifestacije biće izlagačko-prodajni program, gde će posetioci moći da vide, probaju i kupe različite domaće proizvode – od suhomesnatih proizvoda i sireva, do vina, rakija, slatkih proizvoda i drugih tradicionalnih prerađevina.
Tokom subotnjeg dana biće organizovan i kulturno-umetnički program, koji će dodatno doprineti očuvanju i promociji tradicije, običaja i kulturnog nasleđa.
Program
Petak, 16. oktobar – Velika sala Slovačkog doma
- 17.00 – 3. međunarodna konferencija autohtonih domaćih kobasica Srednje Evrope
Subota, 17. oktobar – Slovački park
- 11.00 – Svečano otvaranje i takmičenje u brzoj obradi mesa
- 11.30 – Takmičenje u pravljenju svežih kobasica
- 14.00 – Takmičenje u brzom jedenju kobasica
- 15.00 – Proglašenje pobednika i dodela nagrada
- 15.30 – Koncert
Ovogodišnji Srem Klob-Kob Fest imaće snažan međunarodni karakter, uz učešće gostiju i takmičara iz sedam zemalja regiona. Organizatori poručuju da će Šid tokom dva festivalska dana biti mesto susreta tradicije, gastronomije, prijateljstva i dobrog druženja.
Prijave
Takmičenje:
063/721-3976
063/556-180
Izlagači:
064/047-1379
Prijave za izlagače svakog dana do 1. oktobra, od 18 do 22 časa.