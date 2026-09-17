Mitrovački vatrogasci obeležili krsnu slavu

U okviru obeležavanja 17. septembra, krsne slave i Dana Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, Vatrogasno-spasilački bataljon u Sremskoj Mitrovici pripremio je niz aktivnosti kojima je obeležen ovaj datum, tradicionalo uz molitvu i lomljenje kolača u prisustvu sveštenstva Srpske pravoslavne crkve i drugih zvanica.

Tokom nedelje organizovan je niz događaja, a sve su svojim prisustvom ulepšali i najmlađi sugrađani. Deca iz Predškolske ustanove “Pčelica“ obišla su Vatrogasno-spasilačku jedinicu, upoznala se sa vozilima i tehničkom opremom, ali i naučila osnovna pravila ponašanja u slučaju požara.

Podsetimo, početkom nedelje na Savi u Mačvanskoj Mitrovici održana je javna pokazna vežba spasavanja i reagovanja u vanrednim situacijama, tokom koje je simuliran požar na ugostiteljskom objektu na vodi – splavu „Krug“. Scenario je obuhvatio gašenje požara, evakuaciju i spasavanje ugroženih lica, kao i pružanje prve pomoći povređenima.

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