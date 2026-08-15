Dr Marija Komarica: Preventivni pregledi posle 50. godine najbolja investicija u zdravlje

Ulazak u šestu deceniju života ne znači da zdravlje mora da bude narušeno, ali je period kada telo počinje da šalje određene signale koje ne bi trebalo ignorisati. Redovne kontrole i preventivni pregledi mogu pomoći da se eventualni zdravstveni problemi otkriju u ranoj fazi, kada je lečenje najčešće jednostavnije i uspešnije. Lekari upozoravaju da se mnoge hronične bolesti razvijaju tiho i bez izraženih simptoma. Povišen krvni pritisak, šećerna bolest, promene na krvnim sudovima, bolesti štitaste žlezde ili pojedini oblici malignih bolesti često mogu dugo proći neprimećeno.

Doktorka Marija Komarica, specijalista opšte medicine u Zdravstvenom centru Sremska Mitrovica, ističe da je preventiva jedan od najvažnijih stubova savremene medicine.

-Ljudi se najčešće lekaru javljaju tek kada osete tegobe, a tada bolest nekada već može biti uznapredovala. Cilj preventivnih pregleda jeste da se promene otkriju na vreme, pre nego što dovedu do ozbiljnijih posledica. Osnovni pregledi nakon 50. godine trebalo bi da postanu deo redovne brige o zdravlju. Preporučujem da se izvrši kontrola krvnog pritiska, laboratorijske analize krvi i urina, proveri nivo šećera i masnoća u krvi, kao i pregled kod izabranog lekara koji će proceniti da li su potrebne dodatne analize. Žene bi trebalo redovno da obavljaju ginekološke preglede, uključujući mamografiju prema preporuci lekara, dok se muškarcima nakon određene starosne dobi savetuje kontrola prostate – objašnjava dr Marija Komarica.

Prema njenim rečima posebnu pažnju treba obratiti na zdravlje srca i krvnih sudova, jer su bolesti ovog sistema među najčešćim uzrocima obolevanja. Kontrola holesterola, triglicerida, krvnog pritiska i telesne težine može pomoći u proceni rizika i pravovremenom reagovanju.

-Nije dovoljno samo izmeriti pritisak kada se ne osećamo dobro ili uraditi analize kada se pojavi problem. Zdravlje se čuva kontinuirano. Jedan pregled godišnje može napraviti veliku razliku, jer omogućava lekaru da prati promene i reaguje na vreme. Mnogi ljudi promene koje dolaze sa godinama pripisuju starenju, pa zanemare simptome koji mogu ukazivati na određeni zdravstveni problem. Hronični umor, nagle promene telesne težine, problemi sa snom, ubrzan rad srca, promene raspoloženja ili osećaj slabosti nisu uvek samo posledica životnog tempa. Kod žena u ovom periodu često dolazi do hormonskih promena povezanih sa menopauzom, dok se kod muškaraca mogu javiti tegobe povezane sa prostatom. Takođe, sve češće se otkrivaju poremećaji rada štitaste žlezde, koji mogu uticati na energiju, telesnu težinu, raspoloženje i opšte stanje organizma – kaže doktorka.

Pored lekarskih kontrola, dr Komarica naglašava da na zdravlje u velikoj meri utiču svakodnevne navike. Uravnotežena ishrana, dovoljno kretanja, kvalitetan san i izbegavanje pušenja i prekomerne upotrebe alkohola mogu značajno smanjiti rizik od brojnih bolesti.

-Nikada nije kasno početi sa zdravijim načinom života. Svaka pozitivna promena se računa. Nekada i male stvari, poput svakodnevne šetnje, smanjenja unosa šećera i masne hrane ili redovne kontrole kod lekara, mogu značajno doprineti boljem kvalitetu života – kaže dr Marija Komarica.

S. Mihajlović

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