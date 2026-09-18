  • petak, 18. septembar 2026.
Sećanje na fruškogorske gerilce
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
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Sećanje na fruškogorske gerilce

18. septembar 2026. godine

Na Rohalj bazama svečano je obeleženo 85 godina od osnivanja Fruškogorskog partizanskog odreda, u organizaciji SUBNOR-a Grada Sremska Mitrovica. Ovaj značajan istorijski jubilej okupio je veliki broj građana i poštovalaca antifašističke tradicije, kako iz cele Srbije, tako i iz bivših jugoslovenskih republika.

Prisutnima se, između ostalih, obratio predsednik mitrovačkog SUBNOR-a Rada Korica Bata, koji je istakao presudan značaj negovanja sećanja na tekovine antifašističke borbe. On je poručio da se hrabrost i žrtve boraca sa Fruške gore ne smeju zaboraviti, već da njihova borba za slobodu mora ostati trajna inspiracija i putokaz budućim generacijama.

Skup na Rohalj bazama još jednom je potvrdio da uspomena na zajedničku istoriju i slobodarski duh i dalje snažno povezuje ljude sa ovih prostora. Manifestacija je protekla u znaku evociranja uspomena, polaganja venaca i poruka mira i zajedništva.

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