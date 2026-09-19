Rešenje pitanja vodosnabdevanja dolazi sa Dunava

Planirano je da se budući sistem vodosnabdevanja u inđijskoj opštini zasniva na korišćenju vode iz Dunava, čime bi se obezbedio stabilan i dugoročan izvor vode za građane.

-Sa novih 200 litara vode u sekundi, imaćemo ukupno 350 litara u sekundi i time ćemo trajno rešiti pitanje vodosnabdevanja na teritoriji naše opštine. Biće rešen problem vodosnabdevanja svih naseljenih mesta, rekao je predsednik Opštine Inđija Marko Gašić.

Zahvaljujući dolasku kineske kompanije „Mint“ i drugim kineskim investicijama, Opštini Inđija odobrena su značajna sredstva sa viših nivoa vlasti za realizaciju jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata, trajno rešavanje pitanja vodosnabdevanja.

Realizacijom ovog projekta trebalo bi da bude rešen problem vodosnabdevanja u svim naseljenim mestima opštine Inđija, što bi predstavljalo jedno od najznačajnijih infrastrukturnih ulaganja u kvalitet života građana.

M.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.