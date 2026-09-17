Majkama dece do godinu dana do 2,5 miliona dinara za kupovinu seoske kuće

Ministarka za brigu o porodici i demografiju u Vladi Republike Srbije u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević izjavila je danas da će povezivanje dve mere državne podrške, koje sprovode Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Ministarstvo za brigu o selu, omogućiti majkama dece uzrasta do godinu dana da iskoriste sredstva oba programa za trajno rešavanje stambenog pitanja.

Žarić Kovačević je navela da je Vlada na današnjoj sednici usvojila Uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta.

Time je, kako je objasnila, omogućeno da majke dece do godinu dana podnesu zahteve za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i iskoriste obe mere podrške države za rešavanje stambenog pitanja.

Prema njenim rečima, one mogu da dobiju podršku za kupovinu kuće na selu sa okućnicom, čija tržišna vrednost ne prelazi 2,5 miliona dinara, i da na ovaj način reše stambeno pitanje bez dodatnog ulaganja novca.

Najviše do 1,5 miliona dinara mogu da ostvare kroz Program Ministarstva za brigu o selu koji je namenjen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, a do milion dinara kroz subvenciju Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, koja se dodeljuje za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, precizirala je ministarka.

Prema njenim rečima, povezivanjem ove dve mere podrške želimo da unapredimo strukturu stanovništva u ruralnim područjima, pospešimo demografski razvoj i porodicama pružimo konkretniju podršku u trenutku kada rešavaju jedno od najvažnijih životnih pitanja.

Ona je objasnila da porodice, odnosno majke, koje žele da žive i rade u seoskim sredinama, a ispunjavaju uslove kod oba ministarstva, mogu lakše da dođu do porodičnog doma koji odgovara njihovim potrebama.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Ministarstvo za brigu o selu potpisali su 28. avgusta Memorandum o saradnji, sa ciljem da se povežu dve mere državne podrške i porodicama sa novorođenom decom omogući pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom.

Vlada je 11. septembra usvojila izmene i dopune Uredbe o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2026. godinu, čime je pravo učešća na konkursu prošireno i na majke novorođene dece, bez starosnog ograničenja majke.

Današnjim usvajanjem Uredbe, na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, načinjen je još jedan važan korak ka tome da zainteresovane porodice iskoriste novčana sredstva iz oba programa podrške.

Izvor: www.srbija.gov.rs

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