OGNJAN DAMNJANOVIĆ, ŠEF STRUČNOG ŠTABA SLOBODE IZ DONJEG TOVARNIKA: Dobar start kao podstrek za nastavak

Dve utakmice i maksimalnih šest bodova učinak su Slobode iz Donjeg Tovarnika na početku nove sezone. Rekonstruisani tim, predvođen Ognjanom Damnjanovićem, koji ove sezone debituje u Srpskoj ligi Vojvodina, prvenstvo je otvorio na najbolji način. Na premijeri je u Donjem Tovarniku ubedljivo savladana Mladost APA iz Apatina rezultatom 4:0, dok su plavo-beli u drugom kolu slavili na gostovanju u Čonoplji, gde su bili bolji od Sloge sa 3:2.

– Nisam mogao da poželim bolji početak sezone i bilo bi nezahvalno biti nezadovoljan osvojenim bodovima. Uz Veternik, jedino Sloboda ima dve pobede u isto toliko odigranih kola, uz sedam postignutih i dva primljena gola, oba posle prekida. Ipak, još je rano za bilo kakve zaključke. Prilično sam zadovoljan onim što smo do sada pokazali, ali i u pobedi, kao i u porazu, uvek postoje stvari koje treba analizirati. Bilo je momenata kada ekipa na terenu nije izgledala onako kako bi trebalo, ali je, s druge strane, bilo mnogo pozitivnih stvari. Postigli smo sedam golova, a na oba susreta stvorili smo još dosta dobrih prilika. Raduje me što uspevamo da dolazimo u situacije za gol, iako je svakako bilo prostora da realizacija bude još bolja. Bilo je i određenih propusta u odbrani i taktičkom delu, ali to su stvari koje se dešavaju tokom utakmice. Nerealno je očekivati da protiv svakog protivnika imate potpunu kontrolu svih 90 minuta – rekao je Damnjanović.

Šef struke Slobode posebno se osvrnuo na gostovanje u Čonoplji, gde je njegov tim već u uvodnim minutima morao da juri rezultat.

– Na prethodnoj utakmici protiv Sloge doživeli smo neprijatan šok već na samom početku, pošto je domaćin poveo u drugom minutu susreta. Ipak, uspeli smo brzo da se vratimo iz rezultatskog minusa. Ekipa je pokazala karakter, preokrenuli smo utakmicu i poveli sa 3:1. Nakon toga susret je dobio nešto drugačiji tok. Sloga je uspela da smanji zaostatak i krenula na sve ili ništa u pokušaju da dođe do izjednačenja, ali smo izdržali pritisak. Ponosan sam što smo na jednom teškom gostovanju uspeli da osvojimo sva tri boda. Nekada mi više znači kada ekipa pokaže borbeni duh i uspe da sačuva ono što je stekla i teško zaradila, nego neka ubedljiva pobeda – rekao je Damnjanović.

Prethodne dve sezone Damnjanović je sa klupe predvodio Šumar iz Ogara, dok je ranije bio deo stručnog štaba Mačve iz Bogatića, tadašnjeg člana Srpske lige Zapad. Dolaskom u Donji Tovarnik napravio je novi korak u trenerskoj karijeri, a prvi utisci o rangu u kojem ove sezone predvodi Slobodu su pozitivni.

– Liga je ujednačena, svaka utakmica je priča za sebe i mislim da nema izrazitih favorita, što su pokazala i prva dva kola. Razlika u odnosu na četvrti rang svakako postoji, pre svega u zahtevima koje ovaj nivo takmičenja postavlja pred igrače. Većina njih tek gradi svoje karijere, želi da se dokaže i napravi korak dalje. Upravo zato im stalno govorim da ono što misle da je njihov maksimum često nije dovoljno, već da moraju da ulože dodatni napor ako žele da napreduju. Voleo bih da Srpsku ligu ne posmatraju kao krajnji domet, već kao stepenicu ka višem nivou fudbala – rekao je šef struke.

Sloboda je tokom leta pretrpela značajne promene u igračkom kadru, pa je jedan od glavnih zadataka novog stručnog štaba bio da veliki broj novajlija što pre uklopi u ekipu.

– Tim je doživeo ozbiljnu rekonstrukciju. Većina novih igrača stigla je pre početka priprema, ali bilo je i nekoliko momaka koji su nam se tek nedavno priključili. Kratak je vremenski period da se sve kockice slože i upravo zbog toga mislim da je posle samo dva kola prerano davati bilo kakve ocene. Negde oko desetog kola slika će biti mnogo jasnija i tada ćemo moći realnije da govorimo o dometima ekipe u prvom delu sezone. Dobar start nam svakako daje vetar u leđa i potreban zamajac za ono što nas očekuje, ali ekipa se i dalje uigrava, momci se još upoznaju i potrebno je vreme da sve dođe na svoje mesto – objasnio je Damnjanović.

Promene u Donjem Tovarniku, prema rečima Damnjanovića, nisu se odnosile samo na igrački kadar, već je namera da se u narednom periodu postave temelji načina rada i funkcionisanja kluba.

– Pokušavamo da uspostavimo sistem rada kakav jedan ozbiljan klub treba da ima. Sloboda je na svim nivoima doživela određene promene i cilj nam je da u narednom periodu izgradimo dobar sistem i jasno postavimo kako želimo da Fudbalski klub Sloboda izgleda i funkcioniše. Za mene je veliko zadovoljstvo, čast i privilegija što sam dobio priliku da rastem zajedno sa ovim klubom – istakao je Damnjanović.

Pre narednog prvenstvenog kola Sloboda će odigrati i prijateljsku utakmicu. U sredu, 2. septembra, ekipa iz Donjeg Tovarnika gostovaće u Loznici, gde će odmeriti snage sa istoimenim prvoligašem, dok je već za vikend očekuje novi prvenstveni izazov i susret sa Hajdukom iz Divoša.

– Divošani nisu započeli prvenstvo onako kako se možda od njih očekivalo. Reč je o stabilnom i dobro organizovanom klubu, koji je prethodnih sezona bio u vrhu tabele i teži plasmanu u viši rang. Na raspolaganju imaju kvalitetan igrački kadar, uz stručni štab koji dobro poznaje ovu ligu, tako da dosadašnji rezultati sigurno ne oslikavaju njihove mogućnosti. Početak nije bio onakav kakav su priželjkivali i verujem da će upravo zbog toga doći sa velikom željom da to promene. Očekujem zanimljivu utakmicu, jer smatram da smo po kvalitetu prilično ujednačeni, pa bi na kraju mogli da presude detalji, odnosno ko će bolje iskoristiti greške protivnika – rekao je Damnjanović.

Damnjanović je na kraju uputio poziv navijačima da u subotu pruže podršku ekipi, koja će prvi put ove sezone zaigrati na novom terenu u Donjem Tovarniku.

– Pozvao bih naše navijače, ali i sve ljubitelje fudbala, da dođu na stadion, podrže nas i pomognu nam da pokušamo da osvojimo nova tri boda i nastavimo pobednički niz. Biće ovo ujedno i prva utakmica na našem terenu, koji je tokom leta takođe pretrpeo velike promene. Od ovog susreta igraćemo na novoj veštačkoj travi, što svemu daje dodatni značaj – završio je Damnjanović.

D. Tufegdžić

Foto: FK Sloboda Donji Tovarnik

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