Berićetan vikend za atletičare Sirmiuma

Proteklog vikenda održana su Prvenstva Vojvodine za mlađe (U14) i starije (U16) pionire u Sremskoj Mitrovici, na kojima su članovi Atletskog kluba Sirmijum osvojili nove medalje.

Prvog dana, dvostrukom titulom šampionke Vojvodine okitila se Maša Pavlović u disciplinama na 60m i 200m. Prvak Vojvodine u bacanju vortexa postao je i Andrej Nikolić, koji je u bacanju kugle bio treći. Teodora Laketić je osvojila srebrne medalje u trkama na 60m i 200m. Štafeta 4x100m u sastavu Andrea Maričić, Maša Pavlović, Taja Ribarac i Teodora Laketić ubedljivo je trijumfovala i došla do pobedničkog postolja.

U nedelju, drugog dana, takmičili su se stariji pioniri. Ognjen Tubić je odneo pobedu u skoku u vis, dok je Maša Pavlović pobedila starije rivalke u trci na 300m. Teodora Laketić je takođe u starijoj konkurenciji došla do srebra na 100m. Lenka Šuljmanac je bila treća u skoku u vis, baš kao i Filip Kovačević na 100m. Obe štafete 4x100m došle su do zlata. Za devojčice su nastupale Lara Džever, Maša Pavlović, Lenka Šuljmanac i Teodora Laketić, dok su kod dečaka trčali Teodor Stojković, Relja Miletić, Ognjen Tubić i Filip Kovačević.

-U ova dva dana zaista smo ostvarili zapažene i vredne rezultate. Ovo je potvrda da smo cele godine bili konstantni i uspešni, te ovim takmičenjem zatvaramo sezonu na otvorenom za pionirski uzrast – zadovoljno konstatuje trener Slobodan Macanović.

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