Čupiću dva odličja na turniru u Vinkovcima

Vlada Čupić iz Salaša Noćajskog, dugogodišnji član Stonoteniskog kluba Podrinje iz Mačvanske Mitrovice, nastavio je da beleži zapažene rezultate. Poslednji u nizu ostvario je na 10. jubilarnom Međunarodnom turniru u stonom tenisu u Vinkovcima, održanom krajem avgusta.

Čupić je na ovom takmičenju nastupio u dve kategorije i u obe stigao do pobedničkog postolja. U starosnoj kategoriji od 60 do 65 godina osvojio je prvo mesto, pošto je u finalu savladao Borisa Kosovca iz Zagreba. U konkurenciji mlađih takmičara, u kategoriji do 59 godina, zauzeo je treće mesto i tako turnir završio sa dva osvojena odličja.

Iza Čupića su decenije provedene za stonoteniskim stolom i veliki broj takmičenja, a zanimljivo je da ni posle toliko godina ne odustaje od nastupa u različitim starosnim kategorijama. Jedan je od prvih članova Podrinja i godinama je deo takmičarske priče kluba iz Mačvanske Mitrovice, a rezultati koje i danas ostvaruje pokazuju da u njegovoj sportskoj karijeri još ima mesta za medalje i pobednička postolja.

D.T.

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