Danilo Topić i Borislav Bežanović prvaci Vojvodine

Tokom proteklog vikenda atletičari AK Srem iz Sremske Mitrovice su nastupili na tri takmičenja i osvojili tri medalje.

Na Prvenstvu Vojvodine za starije pionire Danilo Topić je pobedio u trci na 2000m rezultatom 6:42.33 što je njegov novi najbolji rezultat. Borislav Bežanović se takođe okitio zlatom, pobedivši u bacanju koplja (600g) sa 48.79m. U bacanju kugle (4kg) bio je četvrti sa11.80m. Vanja Kečić je u skoku udalj osvojila bronzu sa preskočenih 5.08m. Dejan Radovanović je u bacanju koplja bio četvrti a u bacanju kugle sedmi.

Na Prvenstvu Vojvodine za mlađe pionire nastupili su Andrijana i Vujadin Alilović u trkama na 800m. Oboje su osvojili sedmo mesto.

Nađa Vuković je nastupila u Češkoj u gradu Brnu na Evropskim atletskim igama za mlade i ostvarila je plasman u finale na 800m. U finalnoj trci je zauzela trinaesto mesto, što nije njeno najbolje ostvarenje, ali kako se ističe, nije ni loše s obzirom da je u pitanju veoma masovno i rezultatski kvalitetno takmičenje na kom je ona nastupila prvi put.

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