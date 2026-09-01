Dva zlata za Anju Mitrović na međunarodnom turniru u Bugarskoj

Anja Mitrović, mlada petnaestogodišnja šahistkinja ŠK „Sloven“ iz Rume je proteklog vikenda na Međunarodnom prvenstvu „KUPA RILA“ u Bugarskoj osvojila dve zlatne medalje.

Prvenstvo se održalo u Bugarskom gradu Dupnica, nadomak Sofije, a prijavljeni kadeti su imali mogućnost da šahovske figure ukrste na dva turnira, u brzopoteznom i ubrzanom šahu. Turnir je bio mešovit, dečaci i devojčice su igrali zajedno.

Na ubrzanom RAPID turniru, uz tempo igre 10 min + 5 sek po potezu za svakog protivnika, učešće je uzelo 56 mladih kadeta iz Bugarske, Severne Makedonije i Srbije.

Anja je osvojila zlatnu medalju u konkurenciji devojčica osvojivši 6 poena iz 9 partija.

Na brzopoteznom BLIC turniru se takmicilo 42 ucesnika.

Anja je osvojila zlatnu medalju u konkurenciji devojčica osvojivši 5,5 poena iz 7 partija i jos jednom potvrdila da joj izuzetno brz tempo igre i te kako odgovara.

Poznato je da je Anja ljubitelj blica pa je tako i ovog puta pokazala sigurnost i sposobnost u donošenju pravih odluka pod pritiskom vremena.

U toku letnjeg perioda pored ove dve međunarodne medalje, Anja je osvojila četiri medalje na turnirima širom Srbije.

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