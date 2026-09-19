Telo oseća jesen pre kalendara: Kako se organizam prilagođava novom godišnjem dobu

Prelazak iz letnjih vrućina u jesenje vreme karakterišu i velike temperaturne razlike. Ujutru može biti hladno, dok se temperatura tokom dana znatno poveća, a uveče ponovo pada. Takve promene zahtevaju prilagođavanje organizma i mogu biti neprijatnije za starije osobe i ljude koji već imaju zdravstvene probleme. Neko će ovu promenu gotovo neprimetno prihvatiti, dok će drugi osetiti umor, pospanost, manjak energije ili promenu raspoloženja.

Stručnjaci podsećaju da većina tih promena predstavlja normalno prilagođavanje organizma i da je najvažnije zadržati dobre životne navike. Iako nam se ponekad čini da sa kraćim danima treba da usporimo sve aktivnosti, jesen može biti odlično vreme da se vratimo zdravim navikama.

Umesto da slobodno vreme provodimo isključivo u zatvorenom prostoru, stručnjaci preporučuju redovno kretanje i boravak na svežem vazduhu, uz prilagođavanje aktivnosti vremenskim uslovima i sopstvenom zdravstvenom stanju.

Jedna od najvećih promena koju donosi jesen jeste manje dnevne svetlosti. Naš biološki sat tesno je povezan sa ciklusom svetla i tame, pa kraći dani mogu uticati na san, budnost i raspoloženje. Kod nekih ljudi javlja se veća pospanost ili osećaj da imaju manje energije nego tokom leta, pri čemu su starije osobe i ljudi sa postojećim srčanim oboljenjima osetljivija grupa.

Sa dolaskom jeseni ponovo počinje period u kome više vremena provodimo u zatvorenim prostorima, pa se lakše šire virusi koji izazivaju respiratorne infekcije. Sezonski grip se u umerenim klimatskim područjima najčešće javlja tokom hladnijih meseci, a SZO navodi da se sezonske epidemije u severnim umerenim područjima uglavnom javljaju od oktobra do marta.

Zaštita ne podrazumeva izolaciju, već osnovne navike koje su nam dobro poznate: redovno pranje ruku, provetravanje prostorija, izbegavanje bliskog kontakta sa osobama koje imaju simptome infekcije i ostajanje kod kuće kada smo bolesni.

Za osobe kojima je vakcinacija protiv gripa preporučena, vakcina ostaje jedna od najvažnijih mera za smanjenje rizika od teške bolesti. Poseban oprez potreban je kod starijih osoba i ljudi koji imaju hronične bolesti. Grip kod njih može imati teži tok i pogoršati već postojeće zdravstvene probleme.

Sa dolaskom jeseni ne treba zaboraviti ni na ishranu, pa voće i povrće treba da ostanu svakodnevno u našem jelovniku. Tako umesto traženja „čudotvornih“ preparata za jačanje imuniteta početkom jeseni, mnogo je važnije obezbediti raznovrsnu ishranu, dovoljno sna, kretanje i dobre higijenske navike.

S.M.

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