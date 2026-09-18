  • petak, 18. septembar 2026.
Održani „Dani doseljenika“ u Novoj Pazovi
Društvo | Stara Pazova
0 Komentara

Održani „Dani doseljenika“ u Novoj Pazovi

18. septembar 2026. godine

U Novoj Pazovi održani su „Dani doseljenika 2026“, tradicionalna manifestacija koja je tokom proteklog vikenda okupila brojne posetioce i čuvare kulturne baštine. Ovaj kulturno-zabavni događaj zajednički su organizovali Opština Stara Pazova i Turistička organizacija opštine Stara Pazova.

Program je svečano otvoren u subotu, kada je u organizaciji OKUD-a „Sveti Sava“ upriličen sedmi po redu Festival folklora – „Septembar Fest“, koji je na sceni okupio brojna kulturno-umetnička društva.

Centralni deo manifestacije održan je u nedelju na platou ispred Osnovne škole „Rastko Nemanjić – Sveti Sava“. Posetioci su imali priliku da uživaju u bogatom programu pod nazivom „Nova Pazova kroz godine“, dok je veče završeno u znaku tradicije i nastupa izvođača izvornih i tradicionalnih pesama.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Majkama dece do godinu dana do 2,5 miliona dinara za kupovinu seoske kuće
categories_image
Mitrovački vatrogasci obeležili krsnu slavu
categories_image
Dobrovoljno davanje krvi u Moroviću i Šidu
categories_image
Bazar zdravlja u Adaševcima
categories_image
Humanitarni bazar za Zlatni septembar
categories_image
Zbog velikog interesovanja produžena izložba ULU ESNAF
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Bajkeri odali počast junacima sa...

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Tribina „Ratne heroine“

categories_image

Društvo | Vesti | Irig

Radovi u stejanovačkoj školi

categories_image

Društvo | Zabava | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

U subotu „Vinski park̶...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt