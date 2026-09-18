Održani „Dani doseljenika“ u Novoj Pazovi

U Novoj Pazovi održani su „Dani doseljenika 2026“, tradicionalna manifestacija koja je tokom proteklog vikenda okupila brojne posetioce i čuvare kulturne baštine. Ovaj kulturno-zabavni događaj zajednički su organizovali Opština Stara Pazova i Turistička organizacija opštine Stara Pazova.

Program je svečano otvoren u subotu, kada je u organizaciji OKUD-a „Sveti Sava“ upriličen sedmi po redu Festival folklora – „Septembar Fest“, koji je na sceni okupio brojna kulturno-umetnička društva.

Centralni deo manifestacije održan je u nedelju na platou ispred Osnovne škole „Rastko Nemanjić – Sveti Sava“. Posetioci su imali priliku da uživaju u bogatom programu pod nazivom „Nova Pazova kroz godine“, dok je veče završeno u znaku tradicije i nastupa izvođača izvornih i tradicionalnih pesama.

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