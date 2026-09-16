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Simuliran požar na splavu: Združena vežba spasavanja na Savi
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
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Simuliran požar na splavu: Združena vežba spasavanja na Savi

16. septembar 2026. godine

Na Savi u Mačvanskoj Mitrovici održana je javna pokazna vežba spasavanja i reagovanja u vanrednim situacijama, tokom koje je simuliran požar na ugostiteljskom objektu na vodi – splavu „Krug“. Scenario je obuhvatio gašenje požara, evakuaciju i spasavanje ugroženih lica, kao i pružanje prve pomoći povređenima.

Vežba je organizovana povodom obeležavanja 17. septembra, Dana Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i slave vatrogasaca-spasilaca, a ovom prilikom obeležen je i Svetski dan prve pomoći.

U zajedničkoj pokaznoj vežbi učestvovali su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice, Službe za spasavanje na vodi Crvenog krsta Sremska Mitrovica, spasioci na vodi agencije „Nintel“ i volonteri Crvenog krsta. Kroz simulaciju situacije u kojoj su ugroženi ljudski životi prikazani su postupci različitih službi, od prvog odgovora na požar do izvlačenja lica iz opasnosti i njihovog zbrinjavanja.

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