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Književni prvenac Sandre Štetine pred mitrovačkom publikom
Kultura | Vesti | Sremska Mitrovica
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Književni prvenac Sandre Štetine pred mitrovačkom publikom

15. septembar 2026. godine

U Galeriji „Lazar Vozarević“ u Sremskoj Mitrovici u četvrtak, 17. septembra, biće predstavljena knjiga „Napoli“ autorke Sandre Štetine. Promocija počinje u 19 časova, a kroz književnu reč, razgovor, muziku i scenski nastup publici će biti predstavljena porodična hronika koja obuhvata oko vek i po istorije.

Knjiga je nastala iz sećanja i porodičnih priča autorke, koja kroz sudbine svojih predaka prati put jedne porodice od carskog Beča i Pečuja, preko Sremske Mitrovice i Beograda, do Milana, Rima i Napulja. Hronika seže sve do sedamdesetih godina prošlog veka, a posebno mesto u njoj zauzima lik balerine i glumice Ružice Klajn.

Roman „Napoli“ donosi priču o porodičnim tajnama, velikim radostima i gubicima, uspesima praćenim odricanjima, ali i snažnim vezama koje su povezivale različite generacije. Kroz porodičnu istoriju prepliću se umetnost, ljubav, sudbina i sećanje, dok lične priče postaju svojevrsno svedočanstvo o vremenu i ljudima koji su ga obeležili.

O knjizi će govoriti prof. dr Slađana Milenković, recenzentkinja, i književnik i književni kritičar Nedeljko Terzić, takođe recenzent. Moderator programa biće Siniša Vazmić, master filozofije, dok će u programu učestvovati i profesorka srpskog jezika i književnosti Zorica Miščević i dramski umetnik Aleksandar Krstajić.

Književno veče biće obogaćeno muzičkim i scenskim programom. Muzičku pratnju pružiće Ivana Marketanović, master etnomuzikologije, i Ana Kusić, master muzikologije, uz učešće etno grupe „Srpski dom“. Pored toga, publici će se predstaviti Studio modernog i klasičnog baleta „Olena“, dok je za scenografiju zadužena akademska slikarka Tanja Marelj Zečević.

Promociju knjige „Napoli“ organizovao je Centar za kulturu „Sirmiumart“. Posetioci će imati priliku da kroz priču o jednoj porodici zavire u svet umetnosti, istorijskih promena i porodičnih uspomena koje su se prenosile kroz generacije.

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