Potpuna obustava saobraćaja u Ulici Petra Preradovića

Preduzeće za održavanje ulica i puteva “Sirmijum put“ d.o.o, kao upravljač putne infrastrukture, obaveštava građane da novi radovi na ulici Petra Preradovića, a sve u skladu sa dinamičkim planom, zahtevaju potpunu obustavu saobraćaja u ulici Petra Preradovića prema FAZI 2.

Za saobraćaj se zatvara ulica Petra Preradovića u celoj dužini kao i raskrsnice sa ulicama Tarasa Ševčenka i Kralja Aleksandra Karađorđevića.

Teretni saobraćaj, u ovoj FAZI 2, odvijaće se gradskim Bulevarom, tj.ulicama Bulevar Konstantina Velikog, Stari Šor, Arsenija Čarnojevića, Palanka uz prisustvo i kontrolu teretnog saobraćaja od strane saobraćajne policije.

Teretni saobraćaj se preusmerava na raskrsnisama Bul. Konstantina Velikog i ulice Milice Stojadinović kao i na raskrsnici ulica Palanka i Kralja Aleksandra Karađorđevića u Sremskoj Mitrovici.

Planira se da predmetna izmena režima saobraćaja (kompletna FAZA 2) bude u periodu od 16.09.2026. do 17.10.2026. godine.

Zatvaranjem ove deonice, podrazumeva kompletno zatvaranje za saobraćaj ulice Petra Preradovića a saobraćaj će se odvijati alternativnim pravcima.

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