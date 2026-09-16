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Pokrajina izdvojila 35 miliona dinara za modernizaciju poljoprivrednih stručnih službi
Vesti | Poljoprivreda
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Pokrajina izdvojila 35 miliona dinara za modernizaciju poljoprivrednih stručnih službi

16. septembar 2026. godine

Pokrajinska vlada je opredelila 35 miliona dinara bespovratnih sredstava za modernizaciju opreme vojvođanskih poljoprivrednih stručnih i savetodavnih službi i Istraživačko-razvojnog instituta „Tamiš“ Pančevo.

Prilikom dodele ugovora korisnicima, predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo istakli su da mere, usmerene na ulaganje u savremenu mehanizaciju i opremu, treba stručnim službama da omoguće bolje uslove za izvođenje ogleda, efikasnije korišćenje poljoprivrednog zemljišta i kvalitetniju biljnu proizvodnju na njihovim oglednim parcelama.

Ugovore je korisnicima uručio pomoćnik resornog sekretara Milan Milić, koji je istakao da je namera da se, kroz Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta, ulaganjem u opremu jačaju kapaciteti ovih službi, koje imaju važnu ulogu u daljem unapređivanju poljoprivredne proizvodnje u našoj pokrajini.

-Posebno je važno što će korist od ove investicije, osim stručnih službi, pre svega osetiti poljoprivredni proizvođači, kojima želimo da pružimo podsticaj za stvaranje uslova za još kvalitetniju, moderniju i efikasniju proizvodnju. Današnji ugovori su još jedan konkretan primer podrške razvoju ovih službi, njih 11 i Instituta „Tamiš“, koji su svi na konkursu dobili novac, što predstavlja značajnu podršku njihovom daljem osavremenjavanju – istakao je Milić i dodao da je ovo pokazatelj kako se zajedničkim radom mogu praviti konkretni pomaci i doprinositi razvoju poljoprivrede u AP Vojvodini.

Sredstva su namenjena za nabavku terenskih vozila za kontrole, pogonskih i priključnih mašina za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta, kao i mašina za transport, setvu i sadnju, đubrenje i zaštitu bilja. Obuhvaćena je i oprema za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta, kao i laboratorijska i druga oprema.

Ugovori su uručeni predstavnicima devet poljoprivrednih stručnih službi, Ruma, Bačka Topola, Sombor, Subotica, Kikinda, Senta, Novi Sad, Vršac i Sremska Mitrovica, dvema poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama, Subotica i Vrbas, kao i Istraživačko-razvojnom institutu „Tamiš“.

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