SREMSKA MITROVICA: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležen je u Sremskoj Mitrovici akcijom u okviru koje je više od 23.000 zastava Srbije podeljeno domaćinstvima na području grada i pripadajućih sela. Prema rečima gradonačelnika Branislava Nedimovića, Sremska Mitrovica je prvi grad u Srbiji koji je pokrenuo inicijativu da zastavu dobije svako domaćinstvo na njenoj teritoriji.

U podeli su učestvovali volonteri Kancelarije za mlade, mesnih zajednica i drugi dobrovoljci, dok je deo zastava građanima bio dostupan i na nekoliko punktova. Akcija je počela uoči praznika, pa su se već dan ranije srpske trobojke mogle videti na velikom broju kuća, terasa i kapija, kako u samom gradu, tako i u selima.

– Petnaesti septembar je prilika da pokažemo da smo zajedno, i Mitrovica i Srbija. U mnogim zemljama sasvim je uobičajeno da nacionalne zastave budu istaknute na kućama i drugim objektima tokom cele godine, zašto ne bi bilo i kod nas? Za to nije neophodan jarbol, zastava se može postaviti na prozor, terasu ili kapiju. Na nama je da pokažemo odnos prema svojoj zemlji i njenim simbolima – rekao je Nedimović.

Do svih građana, međutim, volonteri nisu uspeli da stignu. Problem je postojao pre svega u stambenim zgradama u koje nije bilo moguće ući, pa su se pojedini stanari javljali jer zastave nisu dobili. Upravo zbog toga organizovani su i punktovi na kojima su mogli da ih preuzmu.

– Nismo mogli da dozvolimo da se zastava ostavlja na otiraču ili prebacuje preko kapije. To je simbol države, a ne flajer. Ono što je bilo do nas, uradili smo i obezbedili zastavu za svako domaćinstvo – naveo je Nedimović.

Obeležavanje praznika upotpunjeno je postavljanjem velikog jarbola sa zastavom Srbije kod gradskog pristaništa. Mesto je izabrano zbog turističkih brodova i kruzera koji tu pristaju, pa će nacionalna zastava biti jedan od prizora koji će putnike dočekati po dolasku u Sremsku Mitrovicu.

– Želeli smo da upravo na ovom mestu postavimo veliki jarbol. Ovde pristaju brodovi i kruzeri i lepo je da turiste koji kroče na tlo našeg grada dočeka srpska zastava – rekao je Nedimović.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se 15. septembra u Srbiji i Republici Srpskoj. Datum je izabran u znak sećanja na proboj Solunskog fronta 1918. godine, a praznik se obeležava od 2020. godine.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.