Podnošenje zahteva za podsticaje u biljnoj proizvodnji do 1. aprila

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, koji će biti otvoren do 1. aprila.

Poziv je raspisan u skladu sa Kalendarom podsticaja za 2026. godinu, koji je prvi put objavljen unapred kako bi poljoprivrednici mogli da planiraju proizvodnju i finansije.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić istakao je da je poziv za podsticaje po hektaru najveći javni poziv u oblasti poljoprivrede, za koji je opredeljeno ukupno 36 milijardi dinara.

On je istakao da će ove godine, prvi put do sada, sredstva biti isplaćivana odmah po prijemu i obradi zahteva, bez čekanja na završetak javnog poziva, dodavši da je cilj da se obezbedi pravovremena i efikasna isplata sredstava, kako bi proizvođači imali sigurnost u planiranju setve i daljih ulaganja.

Kao i prethodnih godina, zahtevi se podnose isključivo elektronskim putem, preko sistema eAgrar, a pravo na podsticaje imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva sa aktivnim statusom u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na ovu vrstu podsticaja, neophodno je da poljoprivrednik obnovi registraciju za tekuću godinu u eRPG.

Podsticaji se ostvaruju po površini biljne proizvodnje za zasejane, odnosno zasađene i prijavljene površine pod odgovarajućom biljnom kulturom, do najviše 100 hektara.

Ovogodišnji poziv donosi i značajnu novinu. Izmenama pravilnika koje su stupile na snagu krajem februara tekuće godine, uvedena je obaveza da korisnici podsticaja opravdaju dobijena sredstva računima za kupljeni repromaterijal.

Podsticaji će se priznavati isključivo na osnovu računa za seme, sadni materijal, mineralno đubrivo i sredstva za zaštitu bilja, čime osnovna podrška u biljnoj proizvodnji dobija jasno namenski karakter.

Računi koji se priznaju moraju biti izdati u periodu od 1. avgusta 2025. do 31. jula 2026. godine, a krajnji rok za pravdanje sredstava je 31. jul 2026. godine.

U slučaju kupovine od veleprodavaca, neophodna je elektronska faktura u XML formatu, dok se kod maloprodaje priznaje fiskalni račun, koji se automatski učitava u sistem i sadrži broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) ili jedinstveni matični broj građana (JMBG) ili matični broj (MB), u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija.

Izuzetno u 2026. godini, omogućeno je da se i fiskalni računi bez navedenog broja poljoprivrednog gazdinstva, JMBG-a ili matičnog broja mogu priznati, uz ručni unos PFR broja, datuma i vremena izdavanja u sistemu eAgrar.

Ukoliko korisnik ne opravda isplaćena sredstva u skladu sa propisima, biće u obavezi da ih vrati, u skladu sa zakonom.

Za sve dodatne informacije, poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti Ministarstvu na brojeve telefona: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101, 011/30-20-118 i 0800/106-107, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Detaljne informacije dostupne su i na zvaničnoj veb-prezentaciji Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti na ovom linku.

Izvor: www.srbija.gov.rs

