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Jesen stiže, bundevice moja!
Društvo | Zabava | Vesti | Poljoprivreda | Ruma
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Jesen stiže, bundevice moja!

16. septembar 2026. godine

Dobrinci- Seosko-turističko domaćinstvo Bundevica u Dobrincima biće mesto susreta tradicije, domaće gastronomije, kulture i gostoprimstva na manifestaciji „Jesen stiže, bundevice moja“ u petak 18.septembra sa početkom u 16 časova.

Ova manifestacija posvećena je promociji gastronomskog i kulturnog nasleđa sela Dobrinci i Srema, sa željom da sačuvamo od zaborava ono što naš kraj čini posebnim – autentične ukuse, stare recepte, običaje, domaće proizvode, stvaralaštvo i priče koje se generacijama prenose sa kolena na koleno.

U ambijentu pravog sremskog domaćinstva očekuju vas mirisi i ukusi tradicionalne kuhinje, bundeve i specijaliteti pripremljeni po domaćim receptima, bogat kulturno-zabavni program, druženje i atmosfera kakvu samo selo može da pruži.

„Jesen stiže, bundevice moja“ nije samo manifestacija – to je susret sa Sremom kakav želimo da sačuvamo i predstavimo novim generacijama.

Dođite da zajedno uživamo u bojama jeseni, domaćim ukusima i gostoprimstvu Dobrinaca.

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