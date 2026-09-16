Dobrinci- Seosko-turističko domaćinstvo Bundevica u Dobrincima biće mesto susreta tradicije, domaće gastronomije, kulture i gostoprimstva na manifestaciji „Jesen stiže, bundevice moja“ u petak 18.septembra sa početkom u 16 časova.
Ova manifestacija posvećena je promociji gastronomskog i kulturnog nasleđa sela Dobrinci i Srema, sa željom da sačuvamo od zaborava ono što naš kraj čini posebnim – autentične ukuse, stare recepte, običaje, domaće proizvode, stvaralaštvo i priče koje se generacijama prenose sa kolena na koleno.
U ambijentu pravog sremskog domaćinstva očekuju vas mirisi i ukusi tradicionalne kuhinje, bundeve i specijaliteti pripremljeni po domaćim receptima, bogat kulturno-zabavni program, druženje i atmosfera kakvu samo selo može da pruži.
„Jesen stiže, bundevice moja“ nije samo manifestacija – to je susret sa Sremom kakav želimo da sačuvamo i predstavimo novim generacijama.
Dođite da zajedno uživamo u bojama jeseni, domaćim ukusima i gostoprimstvu Dobrinaca.