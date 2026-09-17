  • četvrtak, 17. septembar 2026.
Bazar zdravlja u Adaševcima
Društvo | Vesti | Šid
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Bazar zdravlja u Adaševcima

17. septembar 2026. godine

U Adaševcima je održan Bazar zdravlja, organizovan u saradnji sa Domom zdravlja Šid i Društvom za borbu protiv šećerne bolesti opštine Šid.

Meštani Adaševaca imali su priliku da tokom akcije provere nivo šećera u krvi i krvni pritisak, ali i da od zdravstvenih radnika dobiju korisne savete o značaju redovne kontrole zdravstvenog stanja i prevencije. Cilj ovakvih akcija je da se građanima omogući jednostavna i dostupna provera osnovnih zdravstvenih parametara, kao i da se podigne svest o važnosti pravovremenog reagovanja i brige o zdravlju.

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