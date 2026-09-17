Mitrovačka bolnica korak bliže magnetnoj rezonanci

U Opštu bolnicu Sremska Mitrovica tokom proteklog vikenda dopremljen je magnet za novi aparat za magnetnu rezonancu, čime je napravljen još jedan korak ka stavljanju ovog savremenog dijagnostičkog uređaja u funkciju.

Magnet je smešten u posebno pripremljen prostor u bolnici, na čijem se uređenju radilo tokom prethodnih meseci. Za nabavku novog aparata za magnetnu rezonancu izdvojeno je oko 199 miliona dinara.

-Ovakav magnet malo ko ima u Srbiji, očekujem da će za mesec dana biti sve spremo. Stručni kadar iz Kliničkog centra Vojvodine dolazi da obuči naše ljude koji će raditi na novom aparatu – rekao je prilikom obilaska bolnice Branislav Nedimović, gradonačelnik Sremske Mitrovice.

Dopremanjem magneta posao na instalaciji opreme ulazi u narednu fazu. Slede kompletna montaža uređaja i povezivanje pratećih sistema, nakon čega će biti obavljeni precizno podešavanje opreme i detaljno testiranje svih njenih funkcija.

Pre nego što aparat bude dostupan pacijentima, neophodno je sprovesti predviđene tehničke i bezbednosne provere. Po njihovom završetku biće stvoreni uslovi za obavljanje prvih dijagnostičkih pregleda pacijenata iz Srema.

Prema ranije utvrđenom planu, očekuje se da nova magnetna rezonanca u Sremskoj Mitrovici bude u punoj funkciji najkasnije do 1. novembra.

Foto: gradsremskamitrovica.com

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