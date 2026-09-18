Podrška poljoprivrednicima: Za investicije 12,4 miliona dinara

Opština Inđija raspisala je Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u 2026. godini.
Za ovu meru opredeljeno je 12,4 miliona dinara, a maksimalni iznos podsticaja po jednom zahtevu je 150.000 dinara.
Sredstva su namenjena za nabavku kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa goveda, ovaca i koza, opreme za mužu, hlađenje i čuvanje mleka, kao i mašina i opreme za rukovanje i transport stajnjaka.
Pravo na podsticaje imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge koji ispunjavaju uslove Javnog poziva. Među uslovima je i da se poljoprivredna proizvodnja odvija na teritoriji opštine Inđija.
M.S.