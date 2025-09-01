  • ponedeljak, 1. septembar 2025.
Počele prijave za besplatne sekcije u Kulturnom centru “Pećinci”
Pećinci
0 Komentara

Počele prijave za besplatne sekcije u Kulturnom centru “Pećinci”

1. septembar 2025. godine

Kulturni centar „Pećinci“ obaveštava javnost da započinje rad novih kreativnih sekcija za decu čije pohađanje je potpuno bespplatno. U okviru programa rada biće organizovane likovna, dramska i recitatorska sekcija, sa ciljem da se najmlađima pruži prostor za razvoj talenta, mašte i samopouzdanja.

Sekcije čiji rad finansira pećinačka lokalna samouprava odvijaće se u Pećincima i Šimanovcima, u prijatnom i podsticajnom okruženju, pod vođstvom stručnih saradnika.

Likovna sekcija namenjena je malim umetnicima koji uživaju u bojama i stvaralaštvu. Dramska sekcija namenjena je deci koja žele da otkriju svet glume, scenskog pokreta i igre. Recitatorska sekcija namenjena je onima koji žele da razvijaju svoju ljubav prema poeziji i izražajnom govoru.

Zainteresovani roditelji i deca mogu popuniti prijavu kako bi obezbedili mesto za svoje dete u željenoj sekciji. Nakon prijave, biće kontaktirani sa svim informacijama u vezi sa terminima i početkom rada: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7hPJcGi_88ysCJ2XCDjDBkH1_LqKFEPbYUltysGWJqaSDIA/viewform?pli=1

Kulturni centar „Pećinci“ poziva sve roditelje i decu da se pridruže ovom programu i zajednički doprinesu negovanju kreativnosti i kulture u našoj opštini.

