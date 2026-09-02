Od ličnih priča do izložbe fotografija

U Irigu je održan niz radionica na temu vidljivosti žena i konkretnih aktivnosti koje bi trebalo da unaprede njihov položaj u društvu. Prvi susret organizovan je u zgradi Opštine Irig, a preostali u prirodnom okruženju Ranča Dimitrijević u Krušedol selu.

U pitanju je projekat „Vidljive i vredne žene Fruške gore“, koji realizuje Destinacijska menadžment organizacija „Fruška gora–Dunav“. Susreti okupljaju žene koje svojim radom, znanjem, preduzetničkim idejama i angažovanjem doprinose razvoju lokalne zajednice. Tokom radionica razgovara se o njihovim iskustvima, izazovima sa kojima se suočavaju i načinima na koje njihov rad može postati prepoznatljiviji i vidljiviji. Učesnice su popunjavale upitnike i govorile o svojim delatnostima, proizvodima, veštinama i planovima. Posebna pažnja posvećena je izboru žena koje će biti predstavljene kroz profesionalno fotografisanje, kako bi se na autentičan način prikazale njihove priče, rad i doprinos zajednici.

U nastavku projekta slede aktivnosti fotografisanja odabranih učesnica, predstavljanje njihovih priča i aktivnosti usmerene na veću vidljivost žena Fruške gore. Projekat polazi od jednostavne, ali važne poruke: ženski rad, znanje i stvaralaštvo zaslužuju da budu prepoznati, podržani i vidljivi, napominju u Opštini Irig.

S.B.

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