Sabor u slavu i čast vojvode Stojana Čupića: U znaku Zmaja od Noćaja

Tradicija duga gotovo tri i po decenije biće nastavljena i ove godine u Salašu Noćajskom, gde će u subotu, 5. septembra, biti održan 34. Sabor u slavu i čast vojvode Stojana Čupića – Zmaja od Noćaja. Ova manifestacija, jedna od retkih koje su se održale i opstale na području Severne Mačve, svakog septembra okuplja meštane, ali i brojne goste iz okolnih mesta, čuvajući sećanje na jednog od najznačajnijih junaka Prvog srpskog ustanka.

Sabor će tradicionalno biti održan u porti Hrama Svetog velikomučenika Georgija, a domaćini su Mesna zajednica i Crkvena opština Salaš Noćajski, uz pokroviteljstvo Grada Sremska Mitrovica. Za Salaščane ovaj događaj ima poseban značaj, jer je ujedno i jedina tradicionalna manifestacija koja se održava u selu.

Program Sabora počeće parastosom vojvodi Stojanu Čupiću i junacima Prvog srpskog ustanka. Službu će predvoditi sveštenik Nemanja Živković, uz sasluženje sveštenstva Mačvanskog namesništva.

Organizatori i ove godine najavljuju bogat i raznovrstan kulturno-umetnički program u okviru „Mačvanskog prela“ (početak u 19:00 časova), a posebno mesto u njemu imaće učenici Osnovne škole „Dobrosav Radosavljević Narod“, koji će se predstaviti prigodnim programom. Pored njih, nastupiće i drugi učesnici koji će svojim izvođenjem upotpuniti ovogodišnji Sabor.

Jedan od najzanimljivijih i najatraktivnijih delova Sabora i ove godine biće nadmetanje u viteškim igrama za titulu „Malog vojvode“ (početak u 18 časova). Pravo učešća imaju dečaci i devojčice od petog do osmog razreda osnovne škole, koji će snagu, spretnost i veštinu odmeriti u tradicionalnim disciplinama: bacanju kamena s ramena, skoku u dalj, nadvlačenju na brvnu i navlačenju konopca.

D. Tufegdžić

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