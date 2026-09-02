Sećanje na borce i žrtve: Manđelos obeležio godišnjicu oslobođenja

U organizaciji SUBNOR-a Grada Sremska Mitrovica i Mesnog udruženja SUBNOR-a Manđelos, obeležena je godišnjica oslobođenja Manđelosa od fašizma u Drugom svetskom ratu. Tom prilikom odata je pošta borcima Narodnooslobodilačkog rata i meštanima ovog herojskog sremskog sela stradalim od fašističkog terora.

Obeležavanju je prisustvovala delegacija SUBNOR-a AP Vojvodine, predvođena predsednikom Jovom Baroševčićem, kao i predstavnici antifašističkih i boračkih organizacija iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Među okupljenima su bili predstavnici SUBNOR-a AP Vojvodine, Sremske Mitrovice, Novog Sada, Beočina i Rume, kao i antifašisti iz Vukovara, Srebrenika, Bijeljine, i Brčko distrikta. Obeležavanju su prisustvovali i brojni meštani Manđelosa i poštovaoci antifašističke tradicije.

U ime domaćina prisutne je pozdravio predsednik SUBNOR-a Grada Sremska Mitrovica Rada Korica, naglasivši značaj očuvanja sećanja na borce i žrtve fašističkog terora.

Predsednik SUBNOR-a AP Vojvodine Jovo Baroševčić posebno je pohvalio istrajnost meštana Manđelosa i Sremaca u negovanju kulture sećanja na slavnu antifašističku prošlost ovog kraja. On je istakao da prkosni Srem ima čime da se ponosi kada je reč o otporu fašizmu i borbi za slobodu tokom Drugog svetskog rata.

Baroševčić je podsetio da je narod Srema i pre zvaničnog podizanja ustanka, na različite načine, vodio aktivnu borbu protiv okupatora. Posebno je ukazao na stradanje stanovništva Srema, čija je teritorija tokom rata bila uključena u Nezavisnu Državu Hrvatsku, zbog čega je srpsko i drugo antifašistički opredeljeno stanovništvo bilo izloženo masovnim zločinima, progonu i teroru.

U ime Udruge antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-srijemske županije prisutne je pozdravio Lazo Đokić. On je ukazao na značaj zajedništva antifašističkih organizacija i potrebu odlučnog suprotstavljanja svim pojavama povampirenja fašizma, nacionalne mržnje i istorijskog revizionizma.

Manđelos je imao izuzetno značajnu ulogu u stvaranju, delovanju i opstanku Fruškogorskog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda, prve gerilske formacije u okupiranom Sremu, koji se tada nalazio u sastavu NDH.

Član britanske vojne misije Bejzil Dejvidson ostavio je dragoceno svedočanstvo o Fruškogorskom partizanskom odredu. Zabeležio je da je Odred predstavljao neposredan izraz volje naroda za pobunom, da su ga gotovo u potpunosti činili seljaci rođeni i odrasli u Sremu i da je bio u svakodnevnom kontaktu sa narodom koji ga je podržavao, obaveštavao, snabdevao i pružao mu utočište. O duboko narodnom karakteru pokreta svedoče i njegove reči: „Nigde nije bilo boljeg dokaza o suštinski narodnom karakteru partizanskog pokreta.“

Na okupaciju, teror i neprijateljske odmazde meštani Manđelosa odgovarali su još odlučnijom i organizovanijom borbom. U različitim jedinicama Narodnooslobodilačke vojske borilo se 213 meštana Manđelosa, od kojih je 95 poginulo. U fašističkom teroru stradale su 183 osobe, dok su 82 meštana internirana u logore. Praktično svaki treći stanovnik Manđelosa položio je život tokom Narodnooslobodilačke borbe, zbog čega ovo mesto s punim pravom nosi ime sela heroja.

Manđelos je dao i dva narodna heroja, legendarnog skojevca Boška Palkovljevića Pinkija i Savu Sogića. Njihova imena, kao i imena svih boraca i žrtava ovog mesta, ostaju trajno upisana u istoriju antifašističke borbe i slobodarsku tradiciju Srema.

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