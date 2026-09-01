Počinju prijave za stručni skup „Scensko obrazovanje i vaspitanje“ u Pećincima

Kulturni centar „Pećinci“ biće 2. i 3. oktobra 2026. godine domaćin stručnog skupa – simpozijuma „Scensko obrazovanje i vaspitanje – dramska kultura“, koji organizuju Savez umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine i Kulturni centar „Pećinci“. Dvodnevni program okupiće stručnjake iz različitih oblasti scenskog stvaralaštva, a prijavljivanje učesnika traje od 1. do 30. septembra.

Stručni skup biće održan u prostorijama Kulturnog centra „Pećinci“, u Ulici Slobodana Bajića broj 1, oba dana od 10.00 do 18.00 časova, sa ciljem unapređenja znanja, praktičnih veština i razmene iskustava u oblasti dramskog i scenskog stvaralaštva.

Tokom simpozijuma biće obrađene teme koje obuhvataju dramsko stvaralaštvo, rediteljski postupak, neverbalni scenski izraz, lutke na sceni, kulturu govora i vokalnu tehniku. Predavači na stručnom skupu biće dr Miljan Vojnović, dr Marijana Prpa Fink, dr Agota Vitkai Kučera, Milica Šećerov i Emilija Mrdaković. Poseban gost simpozijuma je Predrag Moca Momčilović, predsednik Saveza umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine, glumac Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu. Program je namenjen širokom krugu učesnika koji se amaterski bave pozorištem, scenskim stvaralaštvom i obrazovanjem – rukovodiocima i članovima amaterskih pozorišta, nastavnicima, profesorima i drugim prosvetnim radnicima koji u svom radu primenjuju dramske i scenske metode, voditeljima dramskih sekcija i studija, dramskim pedagozima i pozorišnim edukatorima, pozorišnim rediteljima i glumcima, kao i studentima umetničkih, pedagoških i srodnih studijskih programa. Skup je otvoren i za sve zainteresovane koji žele da unaprede svoja znanja i praktične veštine u oblasti dramskog i scenskog stvaralaštva.

Prijavljivanje traje od 1. do 30. septembra 2026. godine, putem Google Forms obrasca, a broj mesta je ograničen na 30 učesnika. Kotizacija za učešće iznosi 5.000 dinara, dok će svi učesnici po završetku stručnog skupa dobiti sertifikat o učešću.

Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti organizatorima putem elektronske pošte (savezamv@gmail.com).

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.