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U školske klupe u rekonstruisanoj školi
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U školske klupe u rekonstruisanoj školi

1. septembar 2026. godine

Vitojevci-Novu školsku godinu učenici škole u Vitojevcima počeli su u kompletno rekonstruisanoj školskoj zgradi. Nakon šest decenija od poslednje rekonstrukcije, ovog leta završeni su kompletni radovi zahvaljujući sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i manjim delom Opštine Ruma. Podsetimo, objekat star devet decenija u toj meri je bio neuslovan da su tokom prethodne školske godine deca nastavu pohađala u matičnoj školi „Milivoj Petković Fećko“ u Platičevu. Od ove školske godine, neki se vraćaju, a prvaci prvi out sedaju u klupe u potpuno renoviranom objektu vitojevačke škole.
-Ponosan sam što smo danas u Vitojevcima, gde smo obilazili radove na ovom objektu i najavili smo da će biti spreman 1.septembra. Budući da je ovaj objekat bio neuslovan za rad, morali smo da se obratimo Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje kako bi nam odobrili sredstva za rekonstrukciju. Cena rekonstrukcije je 9,425 miliona dinara i njima je kompletno obnovljen objekat, krov, stolarija, unutrašnji radovi, a reći ću da je i Opština dodala nešto preko milion dinara za radove koji nisu bili planirani, a to je uređenje fasade, rekao je preedsednik Opštine Ruma, Dušan Ljubišić obilazeći školu i dodao da u narednh dvadeset godina u ovaj objekat neće morati da se uloži nijedan dinar.

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