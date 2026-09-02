Obeležena godišnjica istorijske razmene zarobljenika kod Stejanovaca

Delegacija SUBNOR-a AP Vojvodine, koju je predvodio Jovo Baroševčić, učestvovala je u obeležavanju godišnjice istorijske razmene zarobljenika kod Stejanovaca i položila venac na spomen-ploču Vukašinu Bivolareviću Volfu.

Na mestu poznatom kao Most razmene okupili su se predstavnici Opštine Ruma, SUBNOR-a AP Vojvodine, Rume, Sremske Mitrovice, Stare Pazove, Šida, Inđija i Novog Sada, bliskih udruženja i građani iz više sremskih opština, kako bi odali počast učesnicima jednog od najznačajnijih događaja Narodnooslobodilačke borbe u Sremu.

Na ovom mestu je 2. septembra 1943. godine izvršena razmena ratnih zarobljenika. Vukašin Bivolarević Volf uspeo je da sa svojim borcima izdejstvuje razmenu 28 zarobljenih nemačkih vojnika za 62 rodoljuba iz Bešenova, koji su bili zatočeni u rumskom logoru. Ovaj događaj ostao je upamćen kao prva razmena ratnih zarobljenika između partizanskih jedinica i nemačkih okupacionih snaga na ovim prostorima.

Učešćem u obeležavanju godišnjice, delegacija SUBNOR-a AP Vojvodine još jednom je potvrdila svoju trajnu opredeljenost očuvanju tekovina Narodnooslobodilačke borbe, negovanju antifašističkih vrednosti i zaštiti spomen-obeležja posvećenih borcima i žrtvama fašizma.

Predsednik SUBNOR-a AP Vojvodine, Jovo Baroševčić, istakao je da podvig Vukašina Bivolarevića Volfa i njegovih saboraca predstavlja primer izuzetne hrabrosti, odgovornosti i požrtvovanosti u borbi za slobodu. Posebno je ukazano na obavezu sadašnjih generacija da istorijske činjenice i sećanje na učesnike antifašističke borbe sačuvaju od zaborava i pokušaja revizije prošlosti.

Vence su položili i predstavnici Opštine Ruma, predvođeni načelnikom Opštinske uprave Nikolom Đuričićem, zamenicom predsednika Opštine Biljanom Popović Jovanović i pomoćnikom predsednika Opštine Stevanom Kovačevićem, kao i predstavnici boračkih organizacija.

Predsednik Opštinskog odbora SUBNOR-a Ruma Predrag Vukmirić podsetio je da je ovom razmenom nemačka strana praktično priznala partizanske jedinice kao regularnu vojsku antihitlerovske koalicije. On je naglasio da se obeležavanjem ovog događaja čuva uspomena na hrabrost predaka i borbu za slobodu, na kojoj je izgrađena snažna antifašistička tradicija našeg naroda.

Skup kod Mosta razmene završen je porukom da će SUBNOR, zajedno sa lokalnim samoupravama, boračkim udruženjima i građanima, nastaviti da čuva istorijsku istinu i dostojno obeležava mesta stradanja, otpora i pobede nad fašizmom.

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