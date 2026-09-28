Najava isključenja struje za utorak, 29. septembar

Za utorak, 29. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova

Zmaj Jovina od br. 5-21 i 2-12

Svetog Dimitrija od br. 17-39 i 26-30

Stari šor br. 131

A. Čarnojevića od br. 2-8

Svetog Dimitrija od br. 36-42

Sremska Mitrovica od 09:00 do 10:00 časova

Kralja Aleksandra Karađorđevića od br. 21-47 i 18-56

Sremska Mitrovica od 10:30 do 11:30 časova

Bulevar Konstantina Velikog od br. 41-67 i bb

Đure Daničića br. 2

Radnička br. 2

Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova

Naselje Kamenjar od br. 1-15 i 2-14 i br. 22 i b.b

Marsilijeva od br. 16a-20g

Naselje Kamenjar garaže od br. 1-16

Vojvode Stepe od br. 28-32 i br. 44, 51, 83 i b.b.

Laćarak od 12:00 do 13:00 časova

Trive Vitasovića od br. 23-79 i 24-74

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