Radovi kod nadvožnjaka na izlasku iz Rume ka Inđiji

Do 30.septembra trebalo bi da traju radovi na pristupnim saobraćajnicama ka nadvožnjaku na izlasku iz Rume prema Inđiji.

U Javnom preduzeću „Putevi Srbije“ napominju da se izvode radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije u zoni petlje Ruma, koja povezuje državni put IB reda broj 21, deonicu Ruma – Novi Sad, i državni put IIA reda broj 126, deonicu Ruma – Stari Slankamen.

Zbog kompleksnosti odvijanja saobraćaja u zoni petlje Ruma, radovi se izvode u više faza, gde će u jednom momentu biti za saobraćaj zatvorene jedna po jedna traka na samom nadvožnjaku.

Prva faza podrazumeva potpunu obustavu saobraćaja na izlivnom kraku sa državnog puta IIA reda broj 126 na državni put IB reda broj 21 ka Novom Sadu i ulivnom kraku sa državnog puta IB reda broj 21 na državni put IIA reda broj 126 u smeru ka Rumi i Inđiji (severna strana).

Druga faza podrazumeva potpunu obustavu saobraćaja na izlivnom kraku sa državnog puta IB reda broj 21 ka Inđiji i Rumi i ulivnom kraku sa državnog puta IIA reda broj 126 u smeru ka Šapcu (južna strana).

Treća faza podrazumeva potpunu obustavu saobraćaja na desnoj saobraćajnoj traci državnog puta IIA reda broj 126, iz smera Rume ka Inđiji, u dužini od 500 m, a četvrta faza podrazumeva potpunu obustavu saobraćaja na levoj saobraćajnoj traci državnog puta IIA reda broj 126, iz smera Rume ka Inđiji, u dužini od 500 m.

Radovi ne podrazumevaju sanaciju kolovoza na samom nadvožnjaku.

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