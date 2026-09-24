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U Sremu 292 saobraćajna prekršaja, 37 vozača kažnjeno zbog sigurnosnog pojasa
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U Sremu 292 saobraćajna prekršaja, 37 vozača kažnjeno zbog sigurnosnog pojasa

24. septembar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Stare Pazove i Inđije, evidentirane su dve saobraćajne nezgode, u kojima su povređene dve osobe.

Otkrivena su 292 saobraćajna prekršaja. Sankcionisano je 37 vozača koji u toku vožnje nisu koristili sigurnosni pojas.

Usled pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise, u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

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