Juče u Sremu otkriveno 295 saobraćajnih prekršaja

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume, Šida, Inđije i Pećinaca, evidentirano je pet saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno pet osoba.

Otkrivena su 295 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisana su 73 vozača koji su prekoračili brzinu kretanja vozila u zonama škola.

Usled pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise, u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

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