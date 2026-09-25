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Juče u Sremu otkriveno 295 saobraćajnih prekršaja
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Juče u Sremu otkriveno 295 saobraćajnih prekršaja

25. septembar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume, Šida, Inđije i Pećinaca, evidentirano je pet saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno pet osoba.

Otkrivena su 295 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisana su 73 vozača koji su prekoračili brzinu kretanja vozila u zonama škola.

Usled pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise, u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

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