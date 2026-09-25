Najava isključenja struje za ponedeljak, 28. septembar

Za ponedeljak, 28. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova
Kralja Petra prvog br. 2
Svetog Dimitrija od br. 2-8
PTT i MTS poslovne prostorije
Kralja Petra prvog od br. 4-6 i 14-20
Svetog Dimitrija od br. 3-5, 11-17, 8
Trg vojvođanskih brigada br. 14 i br. 22 i b.b.
Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova
Svetog Dimitrija br. 13 barake
Svetog Dimitrija br. 19 – ulazi A, B, V, G
Svetog Save od br. 1-17 i 2-14
Masarikova od br. 1-5 i 2-4
Svetog Dimitrija od br. 10-24 i bb
Dositejeva od br. 1-15 i 2-12
Šid od 09:00 do 11:00 časova
Branka Eroća 5,9 i bb
Šid od 12:00 do 14:00 časova
Branka Erića bb