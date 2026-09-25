Najava isključenja struje za ponedeljak, 28. septembar

Za ponedeljak, 28. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova

Kralja Petra prvog br. 2

Svetog Dimitrija od br. 2-8

PTT i MTS poslovne prostorije

Kralja Petra prvog od br. 4-6 i 14-20

Svetog Dimitrija od br. 3-5, 11-17, 8

Trg vojvođanskih brigada br. 14 i br. 22 i b.b.

Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova

Svetog Dimitrija br. 13 barake

Svetog Dimitrija br. 19 – ulazi A, B, V, G

Svetog Save od br. 1-17 i 2-14

Masarikova od br. 1-5 i 2-4

Svetog Dimitrija od br. 10-24 i bb

Dositejeva od br. 1-15 i 2-12

Šid od 09:00 do 11:00 časova

Branka Eroća 5,9 i bb

Šid od 12:00 do 14:00 časova

Branka Erića bb

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