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Najava isključenja struje za ponedeljak, 28. septembar
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Najava isključenja struje za ponedeljak, 28. septembar

25. septembar 2026. godine

Za ponedeljak, 28. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova

Kralja Petra prvog br. 2
Svetog Dimitrija od br. 2-8
PTT i MTS poslovne prostorije
Kralja Petra prvog od br. 4-6 i 14-20
Svetog Dimitrija od br. 3-5, 11-17, 8
Trg vojvođanskih brigada br. 14 i br. 22 i b.b.

Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova

Svetog Dimitrija br. 13 barake
Svetog Dimitrija br. 19 – ulazi A, B, V, G
Svetog Save od br. 1-17 i 2-14
Masarikova od br. 1-5 i 2-4
Svetog Dimitrija od br. 10-24 i bb
Dositejeva od br. 1-15 i 2-12

Šid od 09:00 do 11:00 časova

Branka Eroća 5,9 i bb

Šid od 12:00 do 14:00 časova

Branka Erića bb

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