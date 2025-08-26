  • utorak, 26. avgust 2025.
Atletičarke AK „Srem“ uspešne u Splitu
Sport
0 Komentara

Na velikoj međunarodnoj završnici Sportskih igara mladih, koja je održana u Splitu, dve mlade atletičarke Atletskog kluba „Srem“, Kalina Nikolić i Sara Perić, dostojno su predstavljale svoj klub, grad Sremsku Mitrovicu i Republiku Srbiju.

U konkurenciji vršnjaka iz celog regiona, obe takmičarke su se istakle u trci na 60 metara. Sigurnim nastupima izborile su plasman u polufinale, a zatim i u finale. Kalina Nikolić potvrdila je svoju formu i kontinuitet dobrih rezultata, osvojivši srebrnu medalju, dok je Sara Perić zauzela odlično četvrto mesto.

Značajan podatak je i to da su čak tri devojčice iz Srbije trčale u finalnoj trci, što dodatno govori o kvalitetu mladih atletičarki iz naše zemlje.

