Podrška razvoju stočarstva i pčelarstva vredna 130 miliona dinara

U Pokrajinskoj vladi uručeno je 146 ugovora, ukupne vrednosti 130 miliona dinara, poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje nabavke novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu i razvoj pčelarstva.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo putem ove konkursne linije za sufinansiranje investicija u opremanje stočarskih farmi bespovratno je opredelio 110 miliona dinara, dok je za sufinansiranje investicija u pčelarstvu dodeljeno ukupno 20 miliona dinara.

Ugovore je korisnicima uručila podsekretarka Ivana Pejović Ševrt, ističući da je cilj ovog konkursa da doprinese osavremenjavanju poljoprivredne proizvodnje i unapređenju uslova rada na gazdinstvima u našoj pokrajini.

-U skladu sa raspoloživim sredstvima danas potpisujemo ugovore sa 90 korisnika koji su se prijavili za opremanje njihovih farmi, kao i sa 56 pčelara. Sekretarijat današnjim ugovorima daje doprinos vašim planovima, investicijama i budućem razvoju. Verujemo da će ova podrška doprineti uspešnijoj proizvodnji, većoj konkurentnosti i razvoju poljoprivrede u našim selima – poručila je Pejović Ševrt.

Za sufinansiranje investicija u opremanje stočarskih farmi bespovratno se dodeljuje od 150.000 do tri miliona dinara po jednoj prijavi, dok je za sufinansiranje investicija u pčelarstvu minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi 50.000 dinara, a maksimalan iznos ne može biti veći od 500.000 dinara.

Bespovratna sredstva dodeljena su za sufinansiranje opremanja govedarskih, svinjarskih, ovčarskih, kozarskih i živinarskih farmi, nabavku opreme za mužu, hlađenje i skladištenje mleka, izđubravanje, kao i opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu, ali i za nabavku pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo.

Dodeli ugovora prisustvovao je i zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Zoltan Tot.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.