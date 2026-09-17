Humanitarni bazar za Zlatni septembar

Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR i ove godine obeležava Zlatni septembar – mesec podrške deci i mladima obolelim od raka, a pećinačko Udruženje za pomoć deci i odraslima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom „Razlikovnica“ pridružilo se ovoj akciji.

Kako je rekla Aleksandra Marković, predsednica „Razlikovnice“, u saradnji sa OŠ „Slobodan Bajić Paja“ Zlatni septembar u Pećincima će biti obeležen humanitarnim bazarom u holu Tehničke škole „Milenko Verkić Neša“.

-Zahvaljujemo se na podršci upravi osnovne škole i nadamo se lepom druženju za decom i zaposlenima, kako bi poslali lepe poruke deci i njihovim porodicama da nisu sami – rekla je Marković.

Humanitarni bazar biće održan u petak, 18. septembra, u periodu od 12.00 do 18.00 časova, kada je su u smeni učenici osnovne škole.

Ovogodišnja kampanja u fokusu ima značaj psihosocijalne podrške deci i njihovim porodicama, tokom lečenja, ali i nakon njegovog završetka.

Izvor: www.pecinci.org

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