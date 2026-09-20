Novim asfaltom kroz Ljukovo

Rekonstrukcija puta kroz Ljukovo uveliko je u toku, a početak radova obišao je predsednik Opštine Inđija Marko Gašić sa saradnicima.
Tokom obilaska, Gašić se upoznao sa dinamikom izvođenja radova i razgovarao sa izvođačima o planiranim aktivnostima. Rekonstrukcija će doneti značajno bolje i bezbednije uslove za sve učesnike u saobraćaju, a posebno za meštane Ljukova.
Radovi, prema rečima čelnika lokalne samouprave, predstavljaju još jedno ulaganje u putnu infrastrukturu i unapređenje uslova života u lokalnim sredinama.
M.S.