Novim asfaltom kroz Ljukovo

Rekonstrukcija puta kroz Ljukovo uveliko je u toku, a početak radova obišao je predsednik Opštine Inđija Marko Gašić sa saradnicima.

Tokom obilaska, Gašić se upoznao sa dinamikom izvođenja radova i razgovarao sa izvođačima o planiranim aktivnostima. Rekonstrukcija će doneti značajno bolje i bezbednije uslove za sve učesnike u saobraćaju, a posebno za meštane Ljukova.

Radovi, prema rečima čelnika lokalne samouprave, predstavljaju još jedno ulaganje u putnu infrastrukturu i unapređenje uslova života u lokalnim sredinama.

M.S.

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