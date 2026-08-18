Šimanovačka osnovna škola dobija novi krov i fasadu

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić obišao je radove na rekonstrukciji krova na Osnovnoj školi „Dušan Jerković Uča“ u Šimanovcima. On je tom prilikom rekao da je u toku kompletna zamena krova, nakon čega će uslediti radovi na obnovi fasade i postavljanju termoizolacije na objektu škole.

-Jesenas smo uradili fasadu i izolaciju na školi u Ogaru, a sada se ti radovi nastavljaju u Šimanovcima. Trudimo se da svoj našoj deci omogućimo jednake i što bolje uslove za učenje i rad. Rekonstrukciju krova finansira Opština Pećinci iz sopstvenog budžeta, a vrednost radova iznosi blizu 5 miliona dinara – rekao je Đokić.

Jelena Gajić, v. d. direktora OŠ „Dušan Jerković Uča“, kazala je da će završetak radova mnogo značiti kako učenicima, tako i zaposlenima u školi, budući da gornji sprat objekta, zbog problema sa prokišnjavanjem, godinama nije bio u funkciji.

-Mi tamo imamo veliki prostor koji nismo mogli da koristimo, a sada će taj prostor konačno biti osposobljen i moći ćemo da ga stavimo u funkciju. Škola će zahvaljujući većem prostoru na drugom spratu moći bolje i lakše da organizuje svoj rad. Takođe znači nam da nam fasada, koja će biti urađena, bude kvalitetnija i bolja, što zbog izolacije, što zbog grejanja i hlađenja, jer svima nam je važno da su učenici na toplom, a tokom letnjih meseci da se možemo rashladiti – rekla je Gajić.

Kako je predsednik Đokić podsetio, ulaganja u školske objekte biće nastavljena i u narednom periodu, sa ciljem da učenici i zaposleni u svim školama na teritoriji opštine imaju što bolje uslove za učenje i boravak.

Izvor/foto: pecinci.org

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