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Izmena režima saobraćaja zbog artiljerijskog gađanja
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Izmena režima saobraćaja zbog artiljerijskog gađanja

22. septembar 2026. godine

Jedinica Vojne pošte 2342-8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja vršiti 23, 24, 25. i 28. septembra, na poligonu u Nikincima, u vremenu od 8.00 do 19.00 časova.

U reonima Buđanovaca, Brestača, Donjeg Tovarnika, Ogara, Obreža, Grabovaca, Vitojevaca, Platičeva, Hrtkovci, Jarak i Nikinaca, zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočne zaprege radi njihove lične bezbednosti. Granice opasnog područja biće obeležene tablama upozorenja, a na prilaznim putevima stajaće stažari i policijski službenici čija se naređenja moraju strogo poštovati.

U toku izvođenja gađanja na teritoriji vojnog poligona Nikinci postoji mogućnost da će ostati neeksplodiranih projektila koji predstavljaju opasnost za lica koja im se približe ili ih diraju. Vojska upozorava stanovništvo da je najstrože zabranjeno svako prikupljanje ili diranje nerasprsnutih zrna i da su pri nailasku na takva zrna, dužni da o tome obaveste organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije.

Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja je u obavezi da to prijavi Vojnoj pošti 2342-8 Nikinci, najkasnije do 5. oktobra.

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