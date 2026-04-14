Radovi na deonici državnog puta Sremska Mitrovica – Ruma

JP „Putevi Srbije“ d.o.o. obaveštava javnost da će se 14. i 15. aprila, u toku svetlog dela dana, izvoditi radovi na otvaranju službenih prolaza u sigurnosnoj zaštitnoj ogradi, na više lokacija, na državnom putu I A reda broj 3, deonica Sremska Mitrovica – Ruma, u oba smera.
U zoni radova biće zatvorena preticajna saobraćajna traka u dužini do 200 metara, a saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.